غوميز: أرجو عدم مقارنتي مع “حمدالله”.. لقد فزت بكل شيء

طالب محترف الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعدم مقارنته بمهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق العديد من البطولات مع فريقه.
وقال غوميز في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “أرجو عدم مقارنتي بعبدالرزاق حمدالله، فنحن مختلفان لقد فزت في دوري أبطال آسيا مرتين وفزت بكل شيء، لذلك من فضلك لا تقارني به”.
وأضاف مهاجم الهلال: “سوف أقاتل من أجل الفوز بلقب الدوري وتسجيل 20 هدفًا”.
وتابع: “في آخر 6 سنوات لي كنت دائمًا هكذا والآن قبل أن أختتم، فمسيرتي الكروية يجب أن أفوز بكل شيء مع الهلال”.
وأتم : “لا أحب المقارنة بين اللاعبين، حمدالله لاعب مهم جدًا للدوري ولنادي الاتحاد، وسعيد لأجله لأن كل اللاعبين الجيدين مرحب بهم في الدوري، أنا أعرف حمدالله شخصيًا فهو لاعب جيد”. وفق “أخبار 24”.
وسجل غوميز في دوري المحترفين هذا الموسم حتى الآن 8 أهداف يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي المسابقة.