نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > منهم لصوص الـ 14 مليون ريال.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها في الأيام الماضية
08/01/2022   11:04 م

منهم لصوص الـ 14 مليون ريال.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها في الأيام الماضية

+ = -
677

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جـرائم مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 7 أشخاص قاموا بسـرقة شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات، وتعديل هياكلها وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها في الرياض، كما تم القبض على شخص قام بإيواء 23 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في صبيا.

وقبض الأمن على 4 مواطنين قاموا بعملية سـطو مسـلح على مركبة نقل أموال حيث سـطوا من خلالها على أكثر من 14.3 مليون ريال في الرياض، كما تم القبض على مقيمين اثنين سـرقا مواد وكيابل كهربائية من مشروع تحت الإنشاء في المدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.

كما ألقى الأمن القبض على مواطنين في جازان، قام أحدهما بإطلاق النار في الهواء من سـلاح بحوزته، محاولًا إيذاء الآخر، كما تم القبض على مقيم من الجنسية السودانية في المهد، بعد سـرقته لكيابل كهربائية من إحدى الشركات بغرض بيعها.

منهم لصوص الـ 14 مليون ريال.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها في الأيام الماضية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192984.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.