منهم لصوص الـ 14 مليون ريال.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها في الأيام الماضية

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جـرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 7 أشخاص قاموا بسـرقة شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات، وتعديل هياكلها وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها في الرياض، كما تم القبض على شخص قام بإيواء 23 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في صبيا.
وقبض الأمن على 4 مواطنين قاموا بعملية سـطو مسـلح على مركبة نقل أموال حيث سـطوا من خلالها على أكثر من 14.3 مليون ريال في الرياض، كما تم القبض على مقيمين اثنين سـرقا مواد وكيابل كهربائية من مشروع تحت الإنشاء في المدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
كما ألقى الأمن القبض على مواطنين في جازان، قام أحدهما بإطلاق النار في الهواء من سـلاح بحوزته، محاولًا إيذاء الآخر، كما تم القبض على مقيم من الجنسية السودانية في المهد، بعد سـرقته لكيابل كهربائية من إحدى الشركات بغرض بيعها.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/F8C3LnVDv9
— الأمن العام (@security_gov) January 8, 2022