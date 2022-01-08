في مؤتمر الصحة غدًا.. متحدثة “التعليم” تستعرض استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي

تعقد وزارة الصحة، غدًا (الأحد)، مؤتمرًا صحفيًا لعرض أحدث مستجدات جائحة كورونا، بحضور وزارة التعليم العام.
ويستعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية للجائحة، بالإضافة إلى مستجدات اللقاحات، والإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وعرض أبرز الإحصاءات الصحية.
ومن جانبها، تستعرض المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وتكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة بشأن مستجدات جائحة كورونا، فضلًا عن جهود الوزارة لتطبيق البروتوكولات الصحية والنماذج التشغيلية في المدارس للتكيف مع تداعيات الجائحة.وفق “أخبار 24”.