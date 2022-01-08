نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > في مؤتمر الصحة غدًا.. متحدثة “التعليم” تستعرض استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي
08/01/2022   11:04 م

في مؤتمر الصحة غدًا.. متحدثة “التعليم” تستعرض استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي

+ = -
1041

تعقد وزارة الصحة، غدًا (الأحد)، مؤتمرًا صحفيًا لعرض أحدث مستجدات جائحة كورونا، بحضور وزارة التعليم العام.

ويستعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية للجائحة، بالإضافة إلى مستجدات اللقاحات، والإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وعرض أبرز الإحصاءات الصحية.

ومن جانبها، تستعرض المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وتكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة بشأن مستجدات جائحة كورونا، فضلًا عن جهود الوزارة لتطبيق البروتوكولات الصحية والنماذج التشغيلية في المدارس للتكيف مع تداعيات الجائحة.وفق “أخبار 24”.

في مؤتمر الصحة غدًا.. متحدثة “التعليم” تستعرض استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192985.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.