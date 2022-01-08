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جديد المحليات > بالفيديو.. مختص يوضح أسباب تفاوت الأسعار بين فلل “الإسكان” والمشروعات الخاصة
08/01/2022   11:04 م

بالفيديو.. مختص يوضح أسباب تفاوت الأسعار بين فلل “الإسكان” والمشروعات الخاصة

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أوضح المهتم بالشأن العقاري، سعد التويم، أسباب تفاوت الأسعار بين فلل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمشروعات الخاصة.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن تكلفة الأرض تعد العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار الفلل بالمشروعات الخاصة مقارنة بنظائرها الحكومية.

وأشار إلى أن الفارق بين أسعار فلل المشروعات الخاصة والإسكان قد يصل إلى مليون ريال، موضحًا أن الدعم الحكومي في مشروعات الإسكان يسهم في خفض أسعار الفلل المطروحة بها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص يوضح أسباب تفاوت الأسعار بين فلل “الإسكان” والمشروعات الخاصة

جديد المحليات
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