بالفيديو والصور.. قطار انتصارات الشباب يتعثر في محطة أبها بدوري المحترفين

وقع فريق الشباب في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره أبها، بهدف لمثله في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم فريق أبها بالهدف الأول في الدقيقة (9) عن طريق لاعبه حسن القيد، بعدما استغل تمريرة من زميله صالح العمري، أسكنها بتصويبة صاروخية في شباك الشباب.
وأدرك فريق الشباب هدف التعادل في الدقيقة (58) عن طريقه اللاعب أحمد شراحيلي، بعد تمريرة عرضية من زميله إيفر بانيغا، سددها شراحيلي برأسه قوية يفشل حارس أبها في التصدي لها.
بهذه النتيجة رفع فريق الشباب رصيده إلى 32 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما رفع أبها رصيده إلى 19 نقطة، في المركز التاسع.
أحداث المباراة
كاد أن يسجل الشباب هدفا مبكرا في الدقيقة 4، بعد عرضية أرضية من عبدالله الجوعي، وصلت إلى هتان باهبري الذي سدد الكرة لكن مدافع أبها أبعد الكرة قبل عبورها خط المرمى.
وفي الدقيقة (11) شهدت تسديدة على المرمى خطيرة لفريق أبها عن طريق صالح العمري، ولكن تصدى لها فواز القرني حارس مرمى الشباب.
ورد الشباب في الدقيقة (13) على هجمة أبها، بعدما سدد حسين القحطاني لفريق الشباب كرة خطيرة، في محاولة لتسجيل هدف، ولكن يشتتها دفاع أبها.
وسجل اللاعب إيغالو هدفا لفريق الشباب في الدقيقة (15) بعد عرضية من الجانب الأيسر، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل.
وفي الدقيقة (19)، حرمت العارضة فريق الشباب من تسجيل هدف التعادل، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها إيغالو برأسه لكن الكرة اصطدمت بعارضة حارس أبها.
وشهدت الدقيقة (25) محاولة لفريق الشباب من أجل تسجيل التعادل، من خلال تسديدة على المرمى عن طريق هتان باهبري، ولكن يتصدي لها حارس مرمى أبها علي محمدي.
واستمرت محاولات الشباب لهز شباك منافسه أبها، من خلال تسديدة في الدقيقة (31) عن طريق أوديون إيغالو، يتصدي لها حارس أبها.
وأشهر حكم المباراة أولى البطاقات الصفراء، في الدقيقة (36) في وجه اللاعب إيغور لاعب الشباب بعد تدخله على صالح العمري لاعب أبها.
وبدأ الشباب الشوط الثاني بقوة، حيث شهدت الدقيقة (49) تسديدة على المرمى عن طريق حسين القحطاني، تصدى لها حارس مرمى أبها علي محمدي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة (56) في وجه لاعب أبها بريستيج مبونغو، بعد تدخله على عبدالله الجوعي لاعب الشباب.وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة (62) شهدت بطاقة صفراء ثالثة على محترف فريق الشباب إيفر بانيغا، بعد تدخله على لاعب أبها بريستيج مبونغو.
وبعدها في الدقيقة (65) جاء التبديل الأول لفريق أبها بنزول رياض شراحيلي وخروج صالح العمري، والتبديل الثاني لفريق أبها بنزول عبدالله القحطاني وخروج حسن القيد.
وشهدت الدقيقة (76) أول تبديلات االمدير الفني لفريق الشباب، المدرب شاموسكا، بنزول تركي العمار، وخروج عبدالله الجوعي.
وفي الدقيقة (84) ألغي حكم المباراة محمد الهويش، ركلة جزاء لصالح فريق الشباب، بداعي لمسة يد على لاعب أبها، بعدما عاد إلى تقنية الفيديو (الفار).
هدددددف!⚽️
د8′ الهدف الأول لـ أبها عن طريق حسن القيد
الشباب 0 × 1 أبها#الشباب_أبها#قنوات_SSC pic.twitter.com/G4td51eWLb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 8, 2022
هدددددف!⚽️
د58′ هدف التعادل لـ الشباب عن طريق أحمد شراحيلي
الشباب 1 × 1 أبها#الشباب_أبها#قنوات_SSC pic.twitter.com/3dSmyhfbYE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 8, 2022