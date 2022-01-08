بالفيديو.. هل سيتم اتخاذ قرار بمنع السفر أو الدراسة عن بعد؟.. متحدث “الصحة” يجيب

رد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (السبت)، على سؤال بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بمنع السفر أو الدراسة عن بعد.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن المملكة لن تبدأ الجائحة من الصفر، كما أكد أن المجتمع حقق خطوات مهمة للغاية في مواجهة الجائحة، مثل العودة للعمل والدراسة الحضورية والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه لا يوجد نشاط لا يمكن العودة له بأمان في الوقت الحالي.وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه يمكن للمجتمع الاستمرار في أنشطته مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والحرص على أخذ اللقاحات والتقيد باستخدام تطبيق “توكلنا”، مؤكدًا أن المملكة تعد من الدول المميزة عالميًا في مواجهة الجائحة، خاصة في ظل دراية المجتمع بالاحترازات والإجراءات الوقائية الخاصة بكل نشاط أو مكان.
فيديو | بعد تزايد حالات #كورونا.. هل سنشهد منعا للسفر أو الدراسة عن بعد؟
متحدث #الصحة يجيب..#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/jsAegwoTQu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2022