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رياضة > شاهد.. ماذا قالت أصغر مشاركة في مسابقة “فردي النساء” والفائزة بالمركز الثالث بمهرجان الإبل
08/01/2022   11:02 م

شاهد.. ماذا قالت أصغر مشاركة في مسابقة “فردي النساء” والفائزة بالمركز الثالث بمهرجان الإبل

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أعربت أصغر مشاركة في مسابقة “فردي النساء” ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6، والفائزة بالمركز الثالث، الطفلة ملاذ عناد بن عون، عن سعادتها بالمشاركة في المنافسات.

وأوضحت ملاذ خلال استضافتها في فقرة “استديو المزاين” على قناة “الرياضية”، إن اسم فرديتها “العلياء”، ونوعها “شقحا”، مبينة أنها تهدي الفوز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ فهد بن حثلين. 

يذكر أنه فازت بالمركز الأول في فئة فردي النساء لجميع ألوان المغاتير؛ المشاركة هياء بنت محمد بن عسكر، وحصلت على المركز الثاني المشاركة رسماء بنت علي بن شداد الدوسري، والثالثة ملاذ بنت عناد، فيما نالت لمياء بنت ضحيان بن مسفر الرشيدي المركز الرابع، والمشاركة دلال بنت عبدالله بن طلق العتيبي المركز الخامس. وفق “أخبار 24”.

وبلغ عدد المشاركات 33 سيدة في فئة فردي المغاتير في شوط النساء المفتوح المستحدث ضمن منافسات مهرجان الإبل، مع عدم ارتباط اسم المشاركة بأي مشارك في جميع منافسات المهرجان لجميع الفئات. 

شاهد.. ماذا قالت أصغر مشاركة في مسابقة “فردي النساء” والفائزة بالمركز الثالث بمهرجان الإبل

رياضة
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