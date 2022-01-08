بالفيديو.. متحدث “الصحة”: معظم الحالات الحرجة لغير مستكملي التحصين.. ولن نعطي جرعات جديدة بلا إثبات علمي لأهميتها

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (السبت)، مستجدات حالة الجائحة في المملكة خلال الوقت الحالي.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه خلال الأيام المقبلة ستبدأ حملة تحصين فئة الأطفال، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية، خاصة وأن الجهات المعنية قامت بالتأكد من سلامتها، وبدأت في إعطائها للفئات التي تعاني الأمراض المزمنة.
وأضاف أنه من المبكر الحديث عن إضافة جرعة رابعة، خاصة وأن ذلك يتم إخضاعه للدراسة من قبل الخبراء والمختصين، مؤكدًا أنه لن يتم إعطاء جرعات حتى يثبت علميًا أهميتها للمجتمع.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بارتفاع أعداد الحالات خلال الفترة الحالية، أكد العبد العالي أنه من المؤسف أن تكون معظم الحالات الحرجة للأشخاص الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح، مشيرًا إلى أن أعداد الحالات الحرجة لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات، وهو ما يمثل إحدى ثمار التوسع في إعطاء اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.
فيديو | متحدث الصحة لـ #نشرة_النهار:
من المؤسف أن معظم الحالات الحرجة المصابة بالفيروس هم ممن لم يستكملوا جرعات اللقاح ونحث الجميع على المسارعة بأخذ اللقاحات المستحقة لهم#الإخبارية pic.twitter.com/Vehr894moV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2022