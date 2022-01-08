رسالة غاضبة من “إيغالو” بعد غيابه عن أمم إفريقيا

أعرب محترف الشباب، أوديون إيغالو، عن حزنه لعدم تواجده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر ان تنطلق غدا الأحد في الكاميرون.
وقال ايغالو لصحيفة “بانش” النيجيرية: “لست في حالة ذهنية جيدة، أريد أن أنضم لمنتخب بلادي وأن أكون جزءًا من كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، أعنى أن تلك هي أكبر بطولة في القارة وأريد تمثيل بلادي بها”.
وأضاف:” أعتز كذلك بقميص المنتخب الوطني، له قيمة كبيرة عندي، مازلت أعتقد أنني سأشارك في كأس أمم إفريقيا”. وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق، تلقى ايغالو دعوة من المدير الفني لنيجيريا أوجوستين إجوافوين لتمثيل المنتخب في البطولة القارية، لكن ناديه السعودي رفض السماح له بالسفر.