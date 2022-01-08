ماجد عبدالله يعلق على فوز النصر ضد ضمك في الدوري

علق نجم النصر، والمنتخب الوطني السابق، ماجد عبدالله، على فوز فريقه بثنائية نظيفة أمام نظيره ضمك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري المحترفين.
ونشر ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد مباراة النصر وضمك، وقال فيها: “ألف مبروك فوز نصرنا العالمي.. مهم جداً توالي الانتصارات”.
وتقدم نادي النصر بعد مرور (19) دقيقة عن طريق لاعبه تاليسكا، قبل أن يضيف زميله بيتي مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة (51)، ليرفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري. وفق “أخبار 24”.
ألف مبروك فوز نصرنا العالمي.
مهم جداً توالي الانتصارات.
— ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) January 8, 2022