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09/01/2022   7:13 ص

هذه الأمور البسيطة تُساهم في التخلص من الوزن الزائد

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نصح مختصون بعدة أمور بسيطة يُساهم اتباعها في التخلص من الوزن الزائد دون الحاجة إلى الاعتماد على أنظمة تخسيس قاسية.

وأوضح المختصون وفقاً لموقع “Eat This Not That”، أن تلك النصائح تشمل النوم الجيد كون ذلك يقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر، وكذلك الاعتدال في الخيارات الصحية بعملية التغذية.

ولفتوا إلى أنه يجب أيضاً تناول البروتين مع كل وجبة حتى يشعر الشخص بالشبع، إلى جانب تناول بعض البدائل الصحية من الحلويات أو الفواكه كوجبات خفيفة، مع الاهتمام بصحة الأمعاء عبر تناول الخضراوات والأطعمة المليئة بالألياف. وفق “أخبار 24”.

ونوهوا إلى أهمية التركيز على جودة السعرات الحرارية، وكذلك الألياف التي تتوفر في الفول والعدس والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات، مع ضرورة تناول الطعام في الصباح والظهر وتجنبه في وقتٍ متأخر.

هذه الأمور البسيطة تُساهم في التخلص من الوزن الزائد

طب وتداوي
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