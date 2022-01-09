خبير لوائح: قضية محمد كنو تشبه مشكلة “كهربا”.. وهذا مصير الواقعة

قال الخبير في اللوائح الرياضية، طلال عبداللطيف، إن قضية توقيع اللاعب محمد كنو لناديي الهلال والنصر في وقتٍ واحد تشبه كثيراً واقعة توقيع اللاعب المصري محمود كهرباء مع ناديي الأهلي والزمالك.
وأضاف عبداللطيف في مداخلة مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن اللاعب محمود كهربا كان له واقعة مشابهة لنفس قصة “كنو” وتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه من قبل محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.
ولفت إلى أن نادي الزمالك في واقعة “كهربا” صعد الواقعة لمحكمة “كاس” بعدما ثبت خطأ اللاعب بتوقيعه للأهلي المصري رغم قيامه بالتوقيع للزمالك، لتصدر المحكمة حكماً بتغريم اللاعب 3 ملايين دولار. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن اللاعب في تلك الحالات يتم تحميله الخطأ لأنه كان عليه إدراك ما يفعله وتبعات التوقيع لناديين في نفس الوقت، مع ضرورة معرفته باللوائح بشكل جيد.
فيديو | هل قضية #محمد_كنو مشابهة لقضية #محمود_كهربا ؟
الخبير باللوائح الرياضية م. طلال عبد اللطيف يجيب .. لـ #المنتصف pic.twitter.com/DS4l8TfyT1
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 8, 2022