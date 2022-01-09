استشارية توضح كيفية حماية الأطفال من أمراض الشتاء.. وتُحذر من كثرة تناول المضادات الحيوية

أوضحت استشارية الأطفال والحساسية والمناعة، الدكتورة نجوى الصاوي، بعض الأمور التي يمكن من خلالها حماية الأطفال من الإصابة بأمراض الشتاء، محذرةً من خطورة الإكثار من تناول المضادات الحيوية.
وبيّنت الدكتورة نجوى خلال لقائها ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأمور التي يمكن اتباعها لحماية الأطفال بالشتاء تتضمن تقوية المناعة، والحرص على التدفئة، وتهوية المكان، وتجنب زيادة الوزن.
ولفتت إلى أن كثرة تناول المضادات الحيوية “خطأ كبير”؛ كون 70 % من الأمراض التي تُصيب الأطفال فيروسية وليست بكتيرية ولا تحتاج للمضادات الحيوية كما يعتقد البعض.
ونوهت إلى أن الإكثار من تناول المضادات الحيوية يقتل البكتيريا النافعة ويزيد من نسبة السكري والاكتئاب، مبينةً أن كثرة الفيروسات في الشتاء ترجع لتوافر الأجواء التي تساعد على تنقلها، كما أن الأطفال أكثر عرضة لأعراضها الصعبة.
كيف نحمي أنفسنا وأطفالنا من أمراض الشتاء؟ .. د. نجوى الصاوي.. استشارية الأطفال والحساسية والمناعة تحدد عدد من المعايير @drnajwam#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/I94u0mel0P
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 8, 2022
د. نجوى الصاوي.. استشارية الأطفال والحساسية والمناعة: الفيروسات تكثر في الشتاء بسبب الأجواء التي تساعد على تنقلها .. والأطفال أكثر عرضة لأعراضها الصعبة @drnajwam#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RVXa1G3NjI
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 8, 2022
د. نجوى الصاوي.. استشارية الأطفال والحساسية والمناعة: المضادات الحيوية خطأ كبير .. و70 % من الأمراض التي تصيب الأطفال فيروسية وليست بكتيرية ولا تحتاج للمضادات الحيوية .. والإكثار منها قد يصيب بالسكري@drnajwam#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1N5KCxrDmt
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 8, 2022
وفق “أخبار 24”.