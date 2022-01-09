أوضح أستاذ طب المجتمع والوبائيات المساعد الدكتور عبدالله مليباري، أن مسألة فرض الجهات المعنية بعض الإجراءات المُشددة ترتبط بمدى زيادة أعداد الحالات الحرجة من الإصابة بفيروس “كورونا”.
وقال مليباري في مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن اللقاحات المُعتمدة في المملكة آمنة وفعالة لتخفيف أعراض الإصابة بـ”كورونا”، مشيراً إلى أن الحصول على اللقاح يحمي من الوصول لمرحلة الخطر. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن هناك حالياً زيادة بالوعي المجتمعي في ظل الانتشار الواسع للمتحور الجديد، وتسجيل أعداد أكبر من الإصابات بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.
فيديو | أستاذ طب المجتمع والوبائيات المساعد د. عبد الله مليباري: اللقاحات المعتمدة في #المملكة آمنة وفعالة لتخفيف أعراض الإصابة بـ #كورونا .. وأعداد الحالات الحرجة معقولة مقارنة بالإصابات #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/VTzhmLvo0C
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2022