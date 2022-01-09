الحصيني: الحالة الممطرة تبدأ فعليًا الإثنين.. ومتوقع حدوث موجة ارتدادية بعدها

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على عدد من المناطق في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تكون البداية الفعلية للحالة الجوية الممطرة يوم (الإثنين) المقبل، حيث من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على تبوك والجوف وحائل والقصيم والباحة وعسير وغرب الرياض وشمال المنطقة الشرقية.
وأضاف أن الأمطار من المتوقع أن تكون غزيرة وتصل إلى حد السيول في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وغرب القصيم، كما توقع الحصيني حدوث حالة ارتدادية أفضل حالًا من سابقتها. وفق “أخبار 24”.