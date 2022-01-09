نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الحصيني: الحالة الممطرة تبدأ فعليًا الإثنين.. ومتوقع حدوث موجة ارتدادية بعدها
09/01/2022   7:13 ص

الحصيني: الحالة الممطرة تبدأ فعليًا الإثنين.. ومتوقع حدوث موجة ارتدادية بعدها

+ = -
1509

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على عدد من المناطق في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون البداية الفعلية للحالة الجوية الممطرة يوم (الإثنين) المقبل، حيث من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على تبوك والجوف وحائل والقصيم والباحة وعسير وغرب الرياض وشمال المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الأمطار من المتوقع أن تكون غزيرة وتصل إلى حد السيول في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وغرب القصيم، كما توقع الحصيني حدوث حالة ارتدادية أفضل حالًا من سابقتها. وفق “أخبار 24”.

الحصيني: الحالة الممطرة تبدأ فعليًا الإثنين.. ومتوقع حدوث موجة ارتدادية بعدها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193051.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.