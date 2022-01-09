بالفيديو.. كثير من المواصفات والضوابط الصارمة.. كيف تجيز “وحدة الفحص” المركبات المستوردة المستعملة؟

تخضع المركبات المستوردة المستعملة للعديد من الفحوصات من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قبل دخولها إلى المملكة.
وأوضح رئيس وحدة فحص المركبات بالهيئة، المهندس مازن الدغيم، أنه يتم التحقق من مدى مطابقة المركبات المستوردة المستعملة لمتطلبات المواصفات السعودية، مبينًا أن متطلبات المواصفات منها متطلبات السلامة وبعضها إلزامي لا يسمح بدخول السيارات دون وجودها مثل نظام التوقف الذكي والثبات الإلكتروني ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب متطلبات عامة وخاصة.
وأشار إلى أن أول خطوة في الفحص هي التحقق من بيانات السيارة، والتأكد من وسائل السلامة، والفحص السفلي، لافتًا إلى أن هناك سيارات يسمح لها باستكمال بعض المتطلبات، كما أن الهيئة وفرت خدمة الاستعلام مجانًا عن السيارات قبل استيرادها. وفق “أخبار 24”.
وقال فني مختبر المهندس سلطان السفياني، إن قسم المنتجات البترولية به وحدة اختبار الوقود ووحدة زيوت المحركات، منوهًا إلى أنه يتم الفحص الظاهري للزيوت عبر جهاز تقطير لمعرفة هل تم خلط البنزين بالديزل والكيروسين؟.
وأوضح محلل فني المهندس أنس الزعقاني، أن هناك زيوتا للمحركات وأخرى للفرامل، مبينًا أنه يتم التأكد من وجود اسم الصانع وبلد المنشأ ودرجة الخدمة ودرجة اللزوجة، مؤكدًا أن كتالوج السيارة هو المرجع الوحيد لنوع الزيت المناسب للسيارة.
مئات المواصفات والضوابط الصارمة.. كيف تجيز وحدة فحص المركبات السيارات المستوردة المستعملة؟#مع_الناس #قناة_السعودية pic.twitter.com/4LHDKD3GKN
— قناة السعودية (@saudiatv) January 8, 2022