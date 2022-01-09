المخ يكوّن مواد سامة.. مختص يوضح ما يحدث للإنسان عند قلة النوم لمدة 4 أيام (فيديو)

أوضح مستشار الصحة العامة، الدكتور صالح الأنصاري، التغيرات التي تطرأ على جسم الأشخاص الذين لا ينامون عددًا كافيًا من الساعات يوميًا.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن الجسم لا يستطيع تخزين احتياجاته من النوم، ولذلك فإنه من الضروري أن ينام المرء عددًا يتراوح بين 7 و9 ساعات في فترة الليل.
وأضاف أن النوم لعدد ساعات غير كاف لمدة 4 أيام، قد يؤدي إلى تراكم مواد كيميائية سامة في المخ، من شأنها أن تغير طريقة التوصيل الكهربائي داخل جسم الإنسان، مما يجعله يتخيل أشياءً غير موجودة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. ناصر الأنصاري: الأشخاص يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات نوم في اليوم والجسم يخزن الطعام بعد الساعة 12 ليلاً ولا يستطيع حرق الدهون #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/TMc07ZRWUl
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 8, 2022