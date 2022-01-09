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جديد المحليات > المخ يكوّن مواد سامة.. مختص يوضح ما يحدث للإنسان عند قلة النوم لمدة 4 أيام (فيديو)
09/01/2022   7:13 ص

المخ يكوّن مواد سامة.. مختص يوضح ما يحدث للإنسان عند قلة النوم لمدة 4 أيام (فيديو)

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أوضح مستشار الصحة العامة، الدكتور صالح الأنصاري، التغيرات التي تطرأ على جسم الأشخاص الذين لا ينامون عددًا كافيًا من الساعات يوميًا.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن الجسم لا يستطيع تخزين احتياجاته من النوم، ولذلك فإنه من الضروري أن ينام المرء عددًا يتراوح بين 7 و9 ساعات في فترة الليل.

وأضاف أن النوم لعدد ساعات غير كاف لمدة 4 أيام، قد يؤدي إلى تراكم مواد كيميائية سامة في المخ، من شأنها أن تغير طريقة التوصيل الكهربائي داخل جسم الإنسان، مما يجعله يتخيل أشياءً غير موجودة. وفق “أخبار 24”.

المخ يكوّن مواد سامة.. مختص يوضح ما يحدث للإنسان عند قلة النوم لمدة 4 أيام (فيديو)

جديد المحليات
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