برعاية غرفة الرياض.. انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية غدًا

تنطلق غدًا (الإثنين)، فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، تحت شعار لقاء مستقبل التجارة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك برعاية غرفة الرياض.
ويستهدف المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام، جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وشركات الدعم اللوجستي والشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني المحلية والعالمية، إضافة لرواد أعمال في هذا المجال.
وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من إدارة المعرض، يقدمها نخبة من المتخصصين، كما يشارك في المعرض معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، وكذلك معظم الشركات الإلكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة، وشركات الدعم اللوجستي والنقل. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي، أن المعرض سيكون فرصة لأي شخص يود الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية لأنه يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم آخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، مع وجود تطبيقات ناشئة لمجموعة من رواد الأعمال يبحثون عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين.