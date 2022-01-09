أطلقوا عليها “دلتاكرون”.. علماء يكتشفون سلالة جديدة لـ”كورونا” تجمع بين متحوري “دلتا” و”أميكرون”

أعلن علماء من قبرص عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس “كورونا” المستجد، تجمع بين المتحورين “دلتا” و”أوميكرون”.
وأوضح وزير الصحة القبرصي ميشاليس هادجيبانتيلاس، أنه تم اكتشاف هذه السلالة الجديدة بالبلاد، وأطلق عليها “دلتاكرون”.
وأفاد أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، ليونديوس كوستريكيس، في مقابلة مع تلفزيون “سيغما”، بوجود العدوى المشتركة التي تعد مزيجا بين المتحورين أوميكرون ودلتا.
وأكد أنه وفريقه اكتشفوا 25 حالة من هذا القبيل، وأُرسلت تفاصيلها إلى قاعدة البيانات الدولية التي تتعقب التغيرات في الفيروس، الجمعة الماضية.
وأشار إلى أنه في المستقبل سيتم التعرف إذا كانت هذه السلالة مرضية أو معدية أكثر أو ما إذا كانت ستطغى على دلتا وأوميكرون، مرجحا أن يسيطر المتحور “أوميكرون” على الخليط الجديد. وفق “أخبار 24”.
ويأتي اكتشاف متحور “دلتاكرون” مع استمرار انتشار المتحور “أوميكرون” السريع في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في زيادة حالات الإصابة بـ”كورونا”.