“التدريب التقني”: استقطاب أكثر من 54 ألف فرصة وظيفية للخريجين في عام 2021م

قالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إنها حققت نتائج وأرقامًا إيجابية خلال عام 2021م في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين، حيث نجحت في استقطاب أكثر من 54 ألف فرصة وظيفية للخريجين.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أنه جرى عقد 209 لقاءات ومعارض توظيف بمختلف المناطق، وتوقيع 71 مذكرة تفاهم بين المؤسسة وقطاعات الأعمال بهدف توظيف الخريجين، مبيناً أن المؤسسة استحدثت إدارة معنية بالتنسيق الوظيفي للخريجين التي تنتشر فروعها بكافة الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة.
وأبان أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير عدة مبادرات في مجال التنسيق الوظيفي للخريجين من أهمها مبادرة فرصة عمل لكل خريج التي تتضمن عدة عناصر تشمل تطوير نموذج عمل موحد للتنسيق الوظيفي على مستوى المنشآت التدريبية بمختلف المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المؤسسة تعمل أيضا على تطوير منصة إلكترونية تربط الخريجين بأصحاب الأعمال وجهات التوظيف، كذلك توفير بيانات التغذية الراجعة من سوق العمل عن مخرجات برامج التدريب التقني وقياس مستوى رضا أصحاب العمل.