بالفيديو : مهرجان الملك عبدالعزيز يشهد افتتاح أول فندق للإبل في العالم.. وهذا سعر الليلة

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، افتتاح أول فندق للإبل على مستوى العالم، والذي يعمل على خدمتها وراحتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، محمد الحربي، أن الفندق يدعى “تطمن” ويضم 120 غرفة فندقية تقدم جميع الخدمات للإبل، ويخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصاً، موزعون ما بين خدمات الغرف، والعناية، والاهتمام، والحماية أيضاً.
وأبان أن الفندق يقدم خدمة 5 نجوم، منها تحضير وجبات خاصة بالإبل، وتوفير الحليب الساخن، إضافةً إلى الحرص على تنظيف وتدفئة الغرف، مشيراً إلى أن قيمة الليلة الواحدة في الفندق تبلغ تقريباً 400 ريال وحال بلوغ الساعة الـ12 والنصف ظهرًا دون دفع مقابل مادي جديد، يكون على الجمل الانصراف.
من جانبه، قال مالك الإبل عمير القحطاني، إن فكرة الفندق رائعة ومريحة لملاك الإبل ومسؤولي النادي، مشيراً إلى أنه يتم فحص الإبل أولاً قبل إدخالها غرفها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه وضع إبله في البداية لمدة 3 أو 4 أيام على سبيل التجربة وكانت رسوم السكن حوالي 180 ألفا، لافتاً إلى أن التجربة كانت جيدة وكررها 3 مرات حيث أسكن إبله 16 يوماً وبلغت تكلفتها 800 ألف ريال.