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جديد المحليات > ستطل به قريباً.. “الحج والعمرة” تعلن عن الفائز في مسابقة تصميم شعارها الجديد
09/01/2022   5:24 م

ستطل به قريباً.. “الحج والعمرة” تعلن عن الفائز في مسابقة تصميم شعارها الجديد

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كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، عن الفائز في مسابقتها التي أطلقتها الشهر الماضي لتصميم شعار جديد للوزارة.

وأعلنت الوزارة، فوز المواطن عساف بن سعد بن علي القرني، بجائزة شعارها الجديد، مقدمة الشكر لكل من تفاعل وأبدع في مسابقتها.

وأوضحت الوزارة أنها ستطل قريباً بهويتها الجديدة، التي أكدت أنها ستساهم في تحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أطلقت في التاسع من ديسمبر الماضي مسابقة لتصميم شعار جديد للوزارة ليتسق مع رؤيتها ورسالتها في خدمة ضيوف الرحمن، مشترطة أن يحتوي التصميم الجديد على شعار المملكة (السيفين والنخلة)، وأن يمثل رمزية الحج والعمرة، وحددت مبلغ 50 ألف ريال جائزة للشعار الفائز. وفق “أخبار 24”.

ستطل به قريباً.. “الحج والعمرة” تعلن عن الفائز في مسابقة تصميم شعارها الجديد

جديد المحليات
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