“الشؤون الإسلامية” تعلن توثيق 40 ألف صك مسجد وجامع بمناطق المملكة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن توثيق 40 ألف صك مسجد وجامع بالنظام الآلي، وذلك خلال عام 2021م.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أنه تم استخراج صكوك إلكترونية حسب التوزيع الجغرافي لكل فرع، والانتهاء من فرز 11 ألف صك من صكوك المساجد الموجودة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وأظهر التقرير أن عدد المساجد التي أُغلقت مؤقتاً بسبب جائحة كورونا والتي يعاد افتتاحها بعد مضي 24 ساعة بلغ 3027 مسجداً، وذلك من خلال المتابعة اليومية، كما بلغ عدد الجولات الرقابية الأسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية أكثر من 21.7 ألف جولة أسبوعياً، إضافةً إلى تهيئة 6 آلاف مسجد مساند في مناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتاً خلال الجائحة.
وأوضح التقرير أنه تم طباعة 292 ألف لافتة إرشادية وتوعوية بعدد من اللغات لتوعية المصلين، وتوظيف 6 آلاف مراقب ومراقبة وإمام ومؤذن وفق الخطة الوطنية للتوظيف في المرحلة الأولى. وفق “أخبار 24”.
وعملت الوزارة ــ خلال العام ذاته ــ على إعداد مشروع أتمتة خدمات المساجد، والتحديث الإلكتروني لبيانات منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وإعداد الضوابط الخاصة بتسمية المساجد والجوامع.