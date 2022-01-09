باشر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الأحد)، عمله في مكتبه بقصر الحكم، عقب عودته من رحلته العلاجية التي تكللت بالنجاح.
واستقبل الأمير فيصل، وكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم وموظفي إمارة الرياض، الذين قدموا التهنئة له بعد عودته من الرحلة العلاجية، داعين له أن يمن الله عليه بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.
من جانبه، أعرب الأمير فيصل عن شكره لمنسوبي الإمارة على مشاعرهم الطيبة والأخوية، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، مشيداً بما يقومون به في خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة وأداء أعمالهم بالكفاءة العملية والإنجاز.
وفق “أخبار 24”.