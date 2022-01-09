بمشاركة 100 مشارك ومشاركة.. اختتام فعاليات مسار “هايكنج” وادي لجب في “شتاء جازان”

اختتم 100 مشارك ومشاركة من الرياضيين، مشاركتهم في فعاليات مسار “الهايكنج”، التي احتضنها وادي لجب بمحافظة الرّيث، ضمن برامج مهرجان شتاء جازان 22.
وتهدف فعاليات “الهايكنج” لاستثمار الإمكانات الطبيعية والسياحية لوادي لجب، ليكون مسارًا نوعيًا لمسافة 5 كيلومترات، عبر المنحدرات الجبلية، حيث العديد من المواقع الأثرية والإطلالات الجميلة للوادي.
وسيكون هناك مساران آخران ضمن فعاليات “الهايكنج”، سيتم تنفيذهما ضمن فعاليات شتاء جازان في كل من جزيرة فرسان ومحافظة بيش في 16 و22 من يناير الحالي.
ووادي “لجب” عبارة عن صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل “القهر زهوان” التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان، ويرجع تاريخ الوادي لعصر حدوث الانكسار الإفريقي حيث ظهرت جبال ناهضة ذات صخور شديدة الصلابة، شكلت مهبطًا لسقوط الأمطار.
#فيديو ||
أنطلق اليوم #هايكنج #شتاء_جازان_2022
في وادي #لجب ويقام الأسبوع القادم في جزر #فرسان ثم شاطئ #بيش ..
وذلك في ثلاث مواقع مختلفة التضاريس #هذي_ايامنا وفعالياتنا من قمم #الريث إلى شواطئ #جزر_فرسان .. #جازان pic.twitter.com/xc2W9UT2V9
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) January 8, 2022
وفق “أخبار 24”.