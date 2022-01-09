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جديد المحليات > وزارتا التعليم والصحة تعلنان عن العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال
09/01/2022   5:31 م

وزارتا التعليم والصحة تعلنان عن العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

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أعلنت وزارتا التعليم والصحة، اليوم (الأحد) أنه تقرر استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَّنْ هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 23 يناير الجاري.

وأكدت الوزارتان استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

وقالت وزارة التعليم إنها تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.

وعبرت وزارتا التعليم والصحة عن تقديرهما لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بُعد، وتهيئتهم للعودة الحضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأنهما تتطلعان إلى استمرار تلك الجهود خلال العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والتأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضورياً ومدمجاً رغم جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.

وزارتا التعليم والصحة تعلنان عن العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

جديد المحليات
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