بالصور : أمير الرياض يستقبل مفتي المملكة وعدد من المسؤولين بالمنطقة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم (الأحد)، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وقدّم مفتي المملكة التهنئة لأمير الرياض عقب عودته من رحلته العلاجية التي تكللت بالنجاح.
كما استقبل الأمير فيصل، أمين المنطقة الأمير فيصل بن عياف، ورئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، اللذين قدما التهنئة لأمير الرياض عقب عودته من رحلته العلاجية، التي بالنجاح.
وأعرب أمير المنطقة عن شكره على المشاعر الطيبة، واطلع على جهود الأمانة في متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” في الأنشطة التابعة لها، كما اطّلع على أعمال غرفة الرياض وبرامجها الاقتصادية في المنطقة. وفق “أخبار 24”.