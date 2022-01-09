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جديد المحليات > “التأمينات الاجتماعية” تعلن توحيد فروع خدمة العملاء في كل مناطق المملكة
09/01/2022   5:36 م

“التأمينات الاجتماعية” تعلن توحيد فروع خدمة العملاء في كل مناطق المملكة

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توحيدها لفروع خدمة العملاء في مناطق المملكة كافة. 

وأوضحت المؤسسة أنها أتاحت لعملاء أنظمة التقاعد الذين كانت تتم خدمتهم عبر الفروع السابقة للتقاعد، إمكانية تلقي خدماتهم من خلال فروع “التأمينات الاجتماعية” المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. 

ولفتت المؤسسة إلى انتقال فرعها في مدينة الرياض من مقره السابق على طريق مكة المكرمة إلى شارع الوشم بحي المربع لخدمة العملاء، مشددةً على أهمية الحصول على موعد حال الحاجة لزيارة أي من الفروع من خلال خدمات البوابة الإلكترونية. 

وبينت المؤسسة أن جميع الخدمات متوفرة إلكترونيًا ويمكن للعميل الاستفادة من بوابة الخدمات الإلكترونية أو التطبيق لتنفيذ معاملاته وخدماته، أو التواصل مع العناية بالعملاء من خلال قنوات العناية بالعملاء المتعددة ومراكز الاتصال وخدمة الزيارة الافتراضية والمحادثة الفورية.  وفق “أخبار 24”.

“التأمينات الاجتماعية” تعلن توحيد فروع خدمة العملاء في كل مناطق المملكة

جديد المحليات
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