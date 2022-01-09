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09/01/2022   5:37 م

“الصحة”: إجراء الفحوصات المخبرية لـ”كورونا” ليس لكل الأشخاص وليس في أي وقت

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، أن إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، ليس لكل الأشخاص، وليس في أي وقت.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري، أنه على المحصنين إذا شعروا بوجود أعراض تتشابه وفيروس “كورونا” المستجد أن يتوجهوا لعمل الفحوصات المخبرية.

وأضاف: “نحث من لم يكملوا تحصينهم في حال مخالطتهم مصابين على أخذ المشورة قبل إجراء الفحصوصات”، مشيراً إلى أن الاستعجال في إجراء الفحص، أو تكراره من غير وجود المدة الزمنية الكافية لظهور النتيجة، قد يفقده أهميته وقيمته.

وأشار إلى أن المملكة أعطت 52 مليون جرعة لقاح استفاد منها أكثر من 23 مليون شخص على مستوى المملكة.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: إجراء الفحوصات المخبرية لـ”كورونا” ليس لكل الأشخاص وليس في أي وقت

جديد المحليات
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