متحدثة “التعليم”: اختبارات الفصل الدراسي الثاني حضوريًا لجميع المراحل.. وهذه الفئة مستثناة

استعرضت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، اليوم (الأحد)، آلية عودة الدراسة، خاصة بعد قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.
وأوضحت، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التعليم عن بعد فقط حتى نهاية الجائحة، لا سيما مع زيادة المناعة المجتمعية، مشيرة إلى أن عودة الدراسة حضوريًا لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال تعد مطلبًا أسريًا وتربويًا.
وذكرت أن العودة الحضورية لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون بعد أسبوعين من الآن، موضحة أن هذه الفترة يمكن استغلالها في تهيئة الطلاب والأسر لعودة الدراسة حضوريًا.
وأشارت الشهري إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني ستكون حضورية لجميع المراحل الدراسية، مؤكدة أنه من لا يستطيع الحضور لأسباب خارجة عن الإرادة فسوف يتم جدولة الاختبارات له في الفصل الدراسي الثالث.
وذكرت أن الأطفال الذين لديهم ظروف صحية خاصة معتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية” سوف يستمرون في الدراسة عن بُعد.
فيديو | التعليم:
استثناء الطلبة ممن لديهم ظروف صحية خاصة من العودة حضوريا والاستمرار بتعليمهم “عن بعد”#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2Hqf6OGhCJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2022
فيديو | التعليم:
الاختبارات حضورياً للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/l6TguZVV14
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2022
وفق “أخبار 24”.