“الداخلية”: رصد 27.7 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في الفترة من 29/ 5/ 1443هـ حتى 5/ 6/ 1443هـ، بلغ 27.7 ألف مخالفة.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8.8 ألف مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة 3.7 ألف، والمنطقة الشرقية 3.2 ألف، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3 آلاف، ومنطقة جازان بـ 1.9 ألف.
كما سجلت منطقة القصيم 1.4 ألف مخالفة، ومنطقة الجوف ألف مخالفة، ومنطقة حائل 989، ومنطقة الباحة 915، ومنطقة الحدود الشمالية 754، ومنطقة عسير 681، ثم منطقة تبوك 544، ومنطقة نجران 463.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وفق “أخبار 24”.