اتُّهمت بتصنيع أدوية بفيلا سكنية.. “الغذاء والدواء” تغرم منشأة بنحو 2.6 مليون ريال لمخالفتها عددًا من الأنظمة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأحد)، غرامة مالية على منشأة بنحو 2.6 مليون ريال، وذلك لمخالفتها عددًا من الأنظمة، تمثلت في حيازة وتصنيع منتجات غذائية ومستحضرات دوائية ومنتجات تجميل داخل فيلا سكنية دون الحصول على ترخيص.
وأوضحت أنه تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو فرض غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو كليهما معًا، وذلك بسبب تداول مستحضرات صيدلانية و عشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة.
وأكدت أنه تمت مخالفة المنشأة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية بمجموع غرامات قيمتها 2.4 مليون ريال، بسبب ممارسة نشاط خلط وتحضير منتجات غير مسجلة، كما تم تسجيل مخالفة أخرى على المنشأة وفق نظام الغذاء، لممارستها نشاط التخزين والتعبئة والخلط دون الحصول على التراخيص النظامية، فضلًا عن وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة متطلبات لائحة البطاقة الغذائية، واحتواء منتج بهارات على سالمونيلا أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية، واحتواء منتج بهارات على ألوان غير مسموح بإضافتها، مشيرة إلى أنه جرى تغريمها بسبب تلك المخالفات بمجموع غرامات قيمتها 76 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أنها فرضت مخالفة على المنشأة أيضًا وفق نظام منتجات التجميل، لتداولها منتجات غير مدرجة، ومنتجات فاسدة بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مؤكدة أنه جرى على أثر ذلك تغريمها بمجموع غرامات قيمتها 80 ألف ريال.