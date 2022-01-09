وزير “التجارة” يعين مجلس إدارة مؤقتاً للغرفة التجارية بتبوك

أصدر وزير التجارة المكلف، الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتعيين مجلس إدارة مؤقت للغرفة التجارية بمنطقة تبوك.
ونص القرار على تولي مجلس الإدارة المؤقت، تصريف مهام الغرفة، وذلك حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات اعتبارًا من صدور القرار لحين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة للغرفة للدورة الجديدة، على أن يعقد المجلس المؤقت أول اجتماعاته لاختيار الرئيس ونائبيه الأول والثاني.
وتضمن المجلس المعين 6 أعضاء، هم علي القحطاني، وعماد بن سداد الفاخري، وفهد بن صالح الرداحي، وفؤاد بن محمد الغريض، ومبارك بن سعد الحربي، ومساعد بن عبدالمحسن البازعي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن القصبي كان قد أقر، الأسبوع الماضي، حل مجلس إدارة غرفة تبوك، وذلك إثر ثبوت تجاوز من مجلس إدارتها لحدود صلاحياته وتعطيل أداء عمل الغرفة وعجزها عن أداء مهامها نتيجة لخلافات أعضاء المجلس.