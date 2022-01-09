أول رد فعل من إدارة الأهلي بعد توقيع “العويس” مع الهلال

أصدرت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قرارًا صارمًا ضد محمد العويس، بعدما وقع على عقود انتقاله للهلال، صباح اليوم الأحد.
وأعلن الهلال التعاقد رسميا العويس لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما دخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير الحالي.
وأوضحت تقارير صحفية، أن الأهلي قرر تحويل الحارس العويس إلى التدريبات الانفرادية، وذلك بعدما رفض التجديد ووقع على عقود انتقاله إلى الهلال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد قيام إدارة الهلال بشراء المدة المتبقية في عقد العويس خاصة بعد تحويل اللاعب إلى التدريبات الانفرادية وإبعاده عن التدريبات الجماعية.