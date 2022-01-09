بالفيديو.. متحدث “الموارد البشرية” يوضح تفاصيل استعادة حقوق عامل سعودي استرد 12 مليون ريال في بيشة

استعرض المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، تفاصيل استعادة حقوق عامل سعودي في محافظة بيشة بعسير، واسترداد أكثر من 12 مليون ريال لصالحه.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تم عقد صلح بين العامل والمؤسسة، واستعادة حقوقه المالية التي بلغت 12.8 مليون ريال، والتي شملت أجورًا متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وأيام الإجازات غير المستخدمة.
وأشار إلى عقد إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة للوزارة صلحاً لعامل سعودي في إحدى شركات المقاولات واستعادة حقوقه المالية، والتي تبلغ 4 ملايين ريال، مؤكدًا أن الصلح كان على تسليمه أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، وحقوقًا أخرى بسبب انتهاء عمله بالمنشأة.وفق “أخبار 24”.
الموارد البشرية تُعيد 12 مليون ريال استحقاقات موظف في بيشة..
متحدث الوزارة يتحدث لياهلا تفاصيل القضية.. ويكشف: هناك أيضا عملية صلح أخرى بمبلغ 4 ملايين ريال أنجزتها إدارة التسوية الودية @HRSD_SP#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/htk2MoMQX7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 9, 2022