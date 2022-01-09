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جديد المحليات > صورة أبوية.. الملك فهد يحتضن الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله
09/01/2022   10:49 م

صورة أبوية.. الملك فهد يحتضن الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، صورة تجمع الملك الراحل مع الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله.

وتظهر الصورة مشاعر الأبوة والعطاء للملك فهد، وهو يحتضن الأمير فيصل بن تركي في مرحلة الطفولة.

وعلّق حساب الملك فهد على الصورة قائلا: “مسيرة الفهد يغلفها الحب والعطاء، صورة ترسم أجمل معاني حنان الأب”.

 

وفق “أخبار 24”.

صورة أبوية.. الملك فهد يحتضن الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله

جديد المحليات
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