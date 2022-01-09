صورة أبوية.. الملك فهد يحتضن الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، صورة تجمع الملك الراحل مع الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله.
وتظهر الصورة مشاعر الأبوة والعطاء للملك فهد، وهو يحتضن الأمير فيصل بن تركي في مرحلة الطفولة.
وعلّق حساب الملك فهد على الصورة قائلا: “مسيرة الفهد يغلفها الحب والعطاء، صورة ترسم أجمل معاني حنان الأب”.
مسيرة “الفهد” يغلفها الحب والعطاء..
صورة ترسم أجمل معاني حنان الأب، #الملك_فهد رحمه الله وهو يحتضن الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله. pic.twitter.com/GNmtzUj8FU
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) January 9, 2022
وفق “أخبار 24”.