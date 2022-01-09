منها الفئات العمرية للمصابين والآثار الجانبية.. خرافات تتردد كل شتاء حول لقاح الإنفلونزا الموسمية

تتردد بين الحين والآخر العديد من الإشاعات التي تتناول اللقاحات بشكل عام، ومع دخول فصل الشتاء تطال هذه الإشاعات لقاح الإنفلونزا الموسمية، لتشكك في مدى تأثيره ومأمونية آثاره الجانبية على صحة الإنسان.
ويستعرض التقرير عددًا من أبرز الخرافات المنتشرة حول العالم حول لقاح الإنفلونزا الموسمية..
الإنفلونزا لا تحتاج للقاح
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإنفلونزا تودي بحياة 650 ألف شخص سنويًا، ولذلك فإن التأثير المحتمل قد يؤدي إلى الوفاة، خاصة مع الأشخاص الذين لديهم مشكلات صحية في أجهزتهم المناعية، حيث يمكن أن تصل المضاعفات إلى التهابات الأذن والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي، أو التهاب القلب أو الدماغ.وفق “أخبار 24”.
الإصابة بالإنفلونزا هذا الموسم تغني عن اللقاح العام المقبل
تشير الدراسات إلى وجوب الحصول على اللقاح كل عام، خاصة أن الفيروسات تتغير باستمرار، ولذلك فإن ظهور سلالة جديدة قد يؤثر على صحة المصابين بها حتى لو كانوا قد أصيبوا في الماضي بفيروس الإنفلونزا الموسمية.
آثار اللقاح وخيمة
أثبتت الدراسات والتجارب السريرية مأمونية لقاح الإنفلونزا، كما أكدت أن حدوث آثار جانبية له يُعد أمرًا نادرًا للغاية، حيث يمكن أن يصاب واحد من بين كل مليون شخص بمتلازمة “غيان باريه” التي تسبب ضعف العضلات والشلل.
الإصابة بعد اللقاح تعني أنه لا يعمل
يعود السبب في الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية بعد تلقي اللقاح، إلى انتشار العديد من فيروسات الإنفلونزا طوال الوقت، حيث يحسّن التطعيم من فرص الحماية من الإنفلونزا، وهو ما يُعد أمرًا مهمًا لحماية الأشخاص ذوي الأجهزة المناعية الضعيفة.
صغار السن والشباب والأصحاء لا يصابون بالإنفلونزا
تظل جميع الفئات العمرية معرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية، سواء كانوا أصحاء أو ممن لديهم أعراض لأمراض مزمنة، كما أن الجميع معرض لمضاعفات الإصابة بالفيروس.
لا يجب التطعيم أثناء الحمل
تشير الدراسات إلى أهمية حصول النساء الحوامل على لقاح الإنفلونزا بشكل خاص، حيث إنه يحميهن خلال فترة الحمل، كما يساهم في حماية الأطفال حتى عمر 6 أشهر، وتقليل احتمالية تنويمهم بعد ولادتهم مقارنة بالأطفال الذين لم تحصل أمهاتهم على اللقاح خلال الحمل.
لقاح الإنفلونزا يسبب الإصابة
يحتوي لقاح الإنفلونزا على فيروس معطل لا يمكنه أن يصيب الإنسان، ولكن يرجع الشعور ببعض الألم والحمى الخفيفة إلى رد فعل الجهاز المناعي تجاه تأثير اللقاح، وهو ما يستمر في الغالب لمدة يوم أو اثنين فقط.