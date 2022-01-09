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جديد المحليات > ​أخصائية نفسية: المرأة أذكى من الرجل بثلاث مرات.. وأغنية “مسيطرة” سببت مشاكل نفسية بين الأزواج
09/01/2022   10:51 م

​أخصائية نفسية: المرأة أذكى من الرجل بثلاث مرات.. وأغنية “مسيطرة” سببت مشاكل نفسية بين الأزواج

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قالت الأخصائية النفسية الدكتورة روان حبال إن المرأة أذكى من الرجل بثلاثة أضعاف، وذلك يعود لأنها تفصيلية متشعبة تقوم بتدقيق الأمور والتركيز فيها ملياً.

وأضافت في حديثها لـ”أخبار 24″ أن تفكير الرجل يختلف عن تفكير المرأة، فالرجل يحكم على الأمر بالصورة النمطية المكتسبة، لأنه لا يقوم بتدقيق الأمور وتفصيلها كما يفعل عقل المرأة.

وأشارت خلال حديثها إلى أن أغنية “مسيطرة” التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الفترة الماضية سببت بعض المشاكل النفسية بين الرجال وزوجاتهم، ناصحةً النساء بعدم إغضاب أزواجهن بتكرار الاستماع إلى تلك الأغنية وما يشبهها من الأغاني في الوقت الغلط أو استفزاز الرجل بها، لأنه من الممكن أن يحدث ما لا يُحمد عقباه.

وبينت أنه يجب على المرأة أن تكون الشريك الأمين للرجل واحترامه في كل قراراته، وأن على الرجل مبادلة زوجته شعور الطمأنينة والاحتواء، وأن الرجل بطبعه ميال للتضحية والكرم.

​أخصائية نفسية: المرأة أذكى من الرجل بثلاث مرات.. وأغنية “مسيطرة” سببت مشاكل نفسية بين الأزواج

جديد المحليات
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