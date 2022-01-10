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جديد المحليات > محام يوضح حالات تكون فيها مجاملة الأستاذ الجامعي للطالب “جريمة”
10/01/2022   10:12 ص

محام يوضح حالات تكون فيها مجاملة الأستاذ الجامعي للطالب “جريمة”

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أوضح المحامي والمستشار القانوني، فيصل الرماح، بعض الحالات التي يكون فيها مجاملة الأستاذ الجامعي للطالب “جريمة” يُعاقب عليها القانون.

وقال الرماح خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن تلك الحالات تتضمن مجاملة الطالب وتسجيله حضورياً رغم غيابه كنوع من التقدير لمستواه العلمي، مبيناً أن هذا الفعل يندرج تحت بنود جريمة الرشوة إذا كانت مقترنة بالحصول على أموال.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على توقيع موظفي العمل لزملائهم مجاملة منهم، لافتاً إلى أنهم أعطوا معلومة غير صحيحة ضمن مستند رسمي. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الأستاذ الجامعي يحق له منح الطالب درجات أعلى في الاختبارات المقالية، ولكن لا يمكنه فعل ذلك في الاختبارات التي تكون لها إجابات محددة وواضحة، وإلا فهذا يعد تزويراً.

محام يوضح حالات تكون فيها مجاملة الأستاذ الجامعي للطالب “جريمة”

جديد المحليات
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