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جديد المحليات > “الطيران المدني” تعلن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالرياض
10/01/2022   10:12 ص

“الطيران المدني” تعلن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالرياض

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الهيئة أن الوظيفة الإدارية الشاغرة ستكون على درجة رئيس قسم عمليات النقل الجوي، كما أن الوصف الوظيفي هو الإشراف على حل العوائق التي تواجه الناقلات الوطنية في الخارج.

وأشارت إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة هي درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو علاقات دولية أو إدارة عمليات، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، والقدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الخبرات تشمل القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة، والقدرة على إدارة وتحفيز الموظفين والتأثير على الآخرين، والقدرة على العمل تحت الضغط وسرعة أخذ القرار، والقدرة على ترتيب الأولويات.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم للوظيفة من خلال الرابط.

“الطيران المدني” تعلن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالرياض

جديد المحليات
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