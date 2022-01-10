نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النيابة العامة” توضح طريقة التعامل مع المُتهم المريض نفسياً خلال التحقيقات
10/01/2022   10:11 ص

“النيابة العامة” توضح طريقة التعامل مع المُتهم المريض نفسياً خلال التحقيقات

+ = -
391

جددت النيابة العامة، التأكيد على أن المُتهم الذي يُشتبه في إصابته بمرض نفسي أو عقلي يحظى في مرحلة التحقيق حال ارتكابه جريمة بحالة تقويم صحي نفسي؛ لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة.

وأكدت النيابة أن الاضطراب النفسي هو خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها، مشددةً على أن المريض النفسي هو من يعاني أو يشتبه بأنه يعاني اضطراباً نفسياً، وأن الولي هو الشخص الذي يكمل الولاية الشرعية على النفس.

ونوهت إلى أن الاضطراب النفسي يكون شديداً إذا سبب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية وهي “حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار، والسلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، والقيام بمتطلبات الحياة الأساسية”. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن تلك الوظائف تشمل تمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله العلاج، كما أنه لا يشمل الاضطراب النفسي طبقاً لنظام الرعاية الصحية النفسية من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.

“النيابة العامة” توضح طريقة التعامل مع المُتهم المريض نفسياً خلال التحقيقات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193197.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.