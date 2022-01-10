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رياضة > رسميًا.. الأهلي يعلن ضم لاعب النصر أيمن يحيى
10/01/2022   10:11 ص

رسميًا.. الأهلي يعلن ضم لاعب النصر أيمن يحيى

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أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الإثنين، بشكل رسمي، ضم أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الأهلي، إن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب أيمن يحيى، قادماً من نادي النصر، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

كما أعلن الأهلي، بشكل رسمي، مساء الأحد، التعاقد مع محترف فريق الريان القطري السابق، اللاعب الكاميروني فرانك كوم، لتدعيم صفوف الفريق لمدة عام ونصف. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الأهلي يعلن ضم لاعب النصر أيمن يحيى

رياضة
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