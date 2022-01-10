“الشؤون البلدية”: 10 آلاف ريال قيمة مخالفة تقديم الشيشة دون تصريح بدءاً من السبت المقبل

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات بمختلف مناطق المملكة، بتكثيف الزيارات التفتيشية والجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الصحية الصادرة من “وقاية”، والتي تقضي بمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، مع استمرار السماح بتقديمها في الأماكن المفتوحة.
ويأتي ذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي صدرت حديثاً في المملكة بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، الذي يشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، التي تشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإجراءات المعلنة من قبل الجهات المختصة من أجل حماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها لن تتوانى عن تطبيق الجزاءات النظامية والغرامات على المخالفين؛ حفاظاً على الصحة العامة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب مخالفة تقديم الشيشة دون تصريح تصل إلى 10 آلاف ريال، إضافة إلى إغلاق النشاط حتى الحصول على تصريح، وفي حال التكرار تضاعف الغرامة مع الإغلاق لمدة أسبوع، مبينةً أن تنفيذ المخالفات سيبدأ من السبت المقبل الموافق 12/6/1443هـ.