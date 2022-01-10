بالفيديو.. “حماية المستهلك” ترد على مقولة “إذا كانت الجمعية عاجزة فما الفائدة من وجودها؟”

رد الأمين العام المكلف لجمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر بن دهيم، أمس (الأحد)، على مقولة “إذا كانت الجمعية عاجزة فما الفائدة من وجودها؟”.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن دور الجمعية يمكن لمسه من مقترحاتها لتعديل بعض الأنظمة، وذلك استنادًا إلى دراسة متعمقة لشكاوى المستهلكين.
وبسؤاله عما إذا كان ضعف دور جمعية حماية المستهلك يرجع إلى افتقارها للصلاحيات أو ضعف النظام الذي أسس لقيامها من الأصل، قال دهيم إنه يجري العمل حاليًا على تحسين الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن دور الجمعية الحالي تنسيقي، ولذلك تم اللجوء إلى موضوعات لا تتعارض مع أدوار بعض الجهات الأخرى، مثل وزارة التجارة أو الهيئات التي تملك صلاحية إصدار تصاريح لبعض الأنشطة.
رد الأمين العام المكلف لجمعية حماية المستهلك د. ناصر بن دهيم على من يقول ” إذا كانت الجمعية عاجزة فما الفائدة من وجودها؟”.@K_Alsuliman#في_العلن#قناة_السعودية pic.twitter.com/WaChGOCMAB
— قناة السعودية (@saudiatv) January 9, 2022