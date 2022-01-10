نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. “حماية المستهلك” ترد على مقولة “إذا كانت الجمعية عاجزة فما الفائدة من وجودها؟”
10/01/2022   10:11 ص

بالفيديو.. “حماية المستهلك” ترد على مقولة “إذا كانت الجمعية عاجزة فما الفائدة من وجودها؟”

+ = -
274

رد الأمين العام المكلف لجمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر بن دهيم، أمس (الأحد)، على مقولة “إذا كانت الجمعية عاجزة فما الفائدة من وجودها؟”.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن دور الجمعية يمكن لمسه من مقترحاتها لتعديل بعض الأنظمة، وذلك استنادًا إلى دراسة متعمقة لشكاوى المستهلكين.

وبسؤاله عما إذا كان ضعف دور جمعية حماية المستهلك يرجع إلى افتقارها للصلاحيات أو ضعف النظام الذي أسس لقيامها من الأصل، قال دهيم إنه يجري العمل حاليًا على تحسين الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن دور الجمعية الحالي تنسيقي، ولذلك تم اللجوء إلى موضوعات لا تتعارض مع أدوار بعض الجهات الأخرى، مثل وزارة التجارة أو الهيئات التي تملك صلاحية إصدار تصاريح لبعض الأنشطة.

بالفيديو.. “حماية المستهلك” ترد على مقولة “إذا كانت الجمعية عاجزة فما الفائدة من وجودها؟”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193201.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.