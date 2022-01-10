كواليس رفض محمد العويس عرض الأهلي والنصر من أجل عيون الهلال

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، كواليس انتقال حارس الفريق الأول بنادي الأهلي، محمد العويس، إلى صفوف فريق الهلال، لمدة ثلاث سنوات، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن محمد العويس، رفض الشيك الذي قدمه له رئيس مجلس إدارة الأهلي، ماجد النفيعي، المتضمن 7 ملايين ريال تمثل مقدم عقده الجديد.
وأوضحت المصادر، أن الحارس الدولي طلب قبلها بـ24 ساعة الاستخارة قبل أن يعود إلى رئيس الأهلي ماجد النفيعي، ويبلغه بعدها بقرار الرحيل، موجهًا شكره للنفيعي على العرض، وأبلغه بأنه يريد خوض تجربة جديدة خارج الأهلي.
وأشارت المصادر، إلى أن مسيري الأهلي، سعوا قبل ذلك إلى حسم المفاوضات مع الحارس الدولي قبل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الاحترافي التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي بحسب أنظمة الاحتراف، لكنه لم يبدِ موافقته حينها.
وذكرت المصادر، أن نادي النصر قدم للاعب عرضًا يبلغ 5.5 مليون ريال في العام الواحد بعد دخول “العويس” في الفترة الحرة عن طريق شخصية نصراوية، لكن وكيل اللاعب ترکی الزهراني، رفض العرض وتم رفعه إلى 6 ملايين ريال، ملوحًا بورقة ضغط عرض الهلال.
وواصلت المصادر، إلى أن صناع القرار في النصر وبعد اجتماعات مع الجهاز الفني قرروا إلغاء فكرة التعاقد مع “العويس”، وتفضيل منح المركز إلى حارس أجنبي.