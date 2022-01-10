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جديد المحليات > بالفيديو.. عضو هيئة كبار العلماء يوجه بكيفية التخلص من الحيوانات المؤذية
10/01/2022   2:20 م

بالفيديو.. عضو هيئة كبار العلماء يوجه بكيفية التخلص من الحيوانات المؤذية

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، أن من تخلص من قط أو كلب مؤذٍ برميه في حفرة، يُعتبر من الأفعال والتصرفات السيئة.

وأكد المنيع عبر برنامج يستفتونك على قناة “الرسالة” ، أن بعض أهل العلم أجازوا قَتل الحيوان المؤذي، ولكن عقب استنفاذ كل الطرق للتخلص منه .

وأضاف، أن على من يريدون التخلص من حيواناتهم حال أذاها، أن يضعوها في “كيس” ويذهبوا بها بعيدًا في حدود 20 أو 30 كم، ويطلقوها، حتى يتخلصوا من شرورها دون أن يرتكبوا إثمًا. وفق “أخبار 24”.

 من تخلص من قط أو كلب مؤذٍ برميه في حفرة.. فماذا عليه؟

بالفيديو.. عضو هيئة كبار العلماء يوجه بكيفية التخلص من الحيوانات المؤذية

جديد المحليات
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