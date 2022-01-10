“التعليم” تكشف عن النماذج التشغيلية لحضور طلاب الابتدائي

كشفت وزارة التعليم عن النماذج التشغيلية لحضور طلاب المرحلة الابتدائية، حيثُ قسمت على ثلاثة مستويات “منخفض، ومتوسط، وعالٍ”.
وبيّنت الوزارة في تعميم أن المستوى المنخفض يكون حضور الطلاب فيه بشكل يومي، والمتوسط يتم فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، والعالي يقسم الطلبة فيه إلى ثلاث مجموعات.
وأوضحت أن المستوى المنخفض يُطبق على الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب 15 طالبًا وأقل في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و20 طالبًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأضافت أن المستوى المتوسط يُطبق على الفصول التي يتراوح فيها عدد الطلاب بين 16 و30 طالبًا في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و21 إلى 40 طالبًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن المستوى العالي يُطبق على الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب من 31 إلى 45 طالبًا في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و41 إلى 60 طالبًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
يذكر أن وزارتي التعليم والصحة، أعلنتا استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَّنْ هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 23 يناير 2022.