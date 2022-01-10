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جديد المحليات > “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على 7 مناطق وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك
10/01/2022   2:12 م

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على 7 مناطق وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، وبريدة، والحدود الشمالية، والجوف تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

وأضاف أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان وجبل اللوز)، وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جنوب غرب المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على 7 مناطق وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

جديد المحليات
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