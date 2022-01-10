بالفيديو.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن تقليص عدد الأجانب بأندية الدوري

حسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الجدل بشأن الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية، عن تقليص عدد اللاعبين الأجانب بكل فريق في أندية دوري المحترفين، بداية من الموسم المقبل.
وقال “المسحل”، في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب”: “لم يُعلن حتى الآن أي قرار جديد بشأن زيادة أو تقليص عدد الأجانب، ولكن الأكيد أنها لن تقل عن 7 لاعبين في كل فريق بأندية الدوري”.
وأوضح “المسحل”: “بدون شك اليوم نجد مستوى فنيًا عاليًا بين أندية المحترفين بسبب اللاعبين الأجانب، وهذا انعكس أيضًا على مستوى المحليين في المنتخب، الذي أصبح يؤدي بشكل جيد كما أنه ارتفع في تصنيف فيفا”.
وتنص اللوائح على السماح لكل فريق بالدوري السعودي، بالتعاقد مع 7 لاعبين أجانب كحد أقصى، حيث لم تحدد عدد اللاعبين المتواجدين في أرض الملعب، حيث يستطيع أي فريق الدفع بجميع الأجانب في المباراة. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يسعى إلى تقليص عدد اللاعبين الأجانب بكل فريق إلى 6 بداية من الموسم القادم بدلًا من 7 لاعبين.
ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي: عدد الأجانب في الأندية لن يقل على 7 لاعبين ولا يوجد قرار بالزيادة حتى الآن.. وإصابات المنتخب الأول سبب عدم المشاركة في كأس العرب
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— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 9, 2022