رسميا.. الأهلي يوقع مع اللاعب الكاميروني فرانك كوم

وقع مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، بشكل رسمي، مساء الأحد، مع محترف فريق الريان القطري السابق، اللاعب الكاميروني فرانك كوم، لمدة عام ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشر نادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للاعب الكاميروني، وعلق عليه: “أولى تعاقدات الفترة الشتوية”.
وحضر اللاعب فرانك كوم، مساء الأحد، إلى مقر النادي الأهلي، من أجل توقيع عقده الرسمي مع النادي.
ومن المقرر أن يدخل اللاعب تحضيرات الفريق الأهلاوي، بعد مواجهة الفيصلي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن اللاعب الكاميروني مثل عدة أندية عربية سابقة، أبرزها النجم والترجي التونسيين، والريان القطري الذي لعب له منذ 2019، قبل أن يتم فسخ عقده بالتراضي.
أولى تعاقدات الفترة الشتوية ❄️#FrankKomArrived🇨🇲 pic.twitter.com/2j2XJETEaP
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 9, 2022